Nachtsperrungen auf der Autobahn

Nachtsperrungen auf der Autobahn07.10.2025 Augst
Im Oktober wird im Bereich der Verzweigung der Autobahn von Luzern ins Fricktal bei Augst ein neuer Deckbelag eingebaut. Diese Arbeiten finden in der Nacht statt und machen eine Sperrung der Verzweigungsrampe von Luzern in Fahrtrichtung Zürich notwendig.
Der Verkehr wird ...
Im Oktober wird im Bereich der Verzweigung der Autobahn von Luzern ins Fricktal bei Augst ein neuer Deckbelag eingebaut. Diese Arbeiten finden in der Nacht statt und machen eine Sperrung der Verzweigungsrampe von Luzern in Fahrtrichtung Zürich notwendig.
Der Verkehr wird während der Dauer der Sperrung über den Anschluss Liestal auf die A3 in Richtung Zürich umgeleitet. Der Einbau des neuen Deckbelages erfolgt in drei Nächten und findet vom 8. bis 10. Oktober und vom 12. auf den 13. Oktober statt, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. (mgt/nfz)