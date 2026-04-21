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Nachlassstundung bei der Kunz AG

  21.04.2026 Wirtschaft
Laut Medienmitteilung bleiben sämtliche Standorte der Kunz AG art of sweet geöffnet. Auf dem Foto der Hauptstandort in Frick. Foto: Susanne Hörth
Laut Medienmitteilung bleiben sämtliche Standorte der Kunz AG art of sweet geöffnet. Auf dem Foto der Hauptstandort in Frick. Foto: Susanne Hörth

Finanzielle Schwierigkeiten bei Fricker Unternehmen

Die auf sechs Monate befristete Nachlassstundung sei kein Konkursverfahren, sondern Zeit, um das Fricker Unternehmen zu sanieren und weiter fortzuführen, betont die Geschäftsleitung von Kunz AG art of sweets.

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