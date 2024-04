Nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Eine Person konnte in Wittnau von der Polizei angehalten werden, nachdem sie sich in einem Wohnquartier an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hat.

In der Nacht auf Mittwoch, 3. April, kurz nach Mitternacht, ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass sich eine Person in Wittnau an der Langmattstrasse unerlaubt an parkierten Fahrzeugen zu schaffen mache. Der mutmassliche Täter hatte ein Fahrzeug geöffnet und durchsucht. Ein weiteres Fahrzeug versuchte er zu öffnen. Entwendet wurde nichts.

Mehrere Patrouillen der Regional- sowie Kantonspolizei Aargau waren in dieser Nacht im Einsatz. Kurz nach dem Meldungseingang konnte in der Nähe des Tatortes durch die Kantonspolizei Aargau ein 25-jähriger Algerier angehalten werden. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Kantonspolizei Aargau weist nachdrücklich darauf hin, Fahrzeuge und Räumlichkeiten stets abzuschliessen. Wertgegenstände sollten auf keinen Fall im Fahrzeuginneren liegengelassen werden.