Nach über 180 Jahren ist Schluss

Den Männerchor Kaisten-Laufenburg gibt es nicht mehr

Die letzte GV des Männerchores Kaisten-Laufenburg stand ganz im Zeichen der Vereinsauflösung. Mit dem Lied «Weg mit den Grillen und Sorgen» wurde die Generalversammlung nach dem Apéro gesanglich eröffnet.

Der Präsident Cornelius Rehmann begrüsste die anwesenden Vereinsmitglieder, die Dirigentin Maria Fülöp, die Revisorin Trudi Amsler und leitet den Verlauf der Versammlung.

Herbert Rehmann wurde als Stimmenzähler einstimmig gewählt. Der Jahresbericht des Präsidenten wurde der Einladung beigelegt. Speziell wurde darin das Abschiedskonzert in der Kirche erwähnt, welches ein voller Erfolg war. So konnte sich die Sängerschar würdevoll von seinen treuen Zuhören verabschieden.

Dem Kassenbericht von Sepp Schürmann war zu vernehmen, dass die Barhabe arg gelitten hat und so die noch ausstehenden Verpflichtungen gerade so erledigt werden konnten. Ein weiteres Vereinsjahr wäre finanziell schlicht nicht mehr zu stemmen. Das Revisoren-Team mit Trudi Amsler und Roger Rebmann bescheinigte dem Kassier eine tadellos geführte Buchhaltung und erteilte mittels Einstimmigkeit Entlastung der Organe. Anträge an die Versammlung wurden keine vorgebracht.

Vereinsauflösung definitv

Das Traktandum Vereinsauflösung wurde mit einer Lagebeurteilung des Präsidenten, welche die personelle wie auch finanzielle Situation des nunmehr über 180 Jahre existierenden Kulturvereines (169 Jahre als Männerchor Kaisten und 12 Jahre Männerchor Kaisten-Laufenburg) beleuchtete, eröffnet. Die Auflösung wurde bereits an der Vereinsversammlung im August 2023 von den anwesenden Mitgliedern beschlossen. Da keine weiteren Voten zu beachten waren, wurde über die Auflösung des Chores formell abgestimmt. Die Einstimmigkeit war Zeugnis dafür, dass alle anwesenden Vereinsmitglieder den nötigen Schritt als richtig verstanden haben. Das noch vorhandene Inventar, namentlich die Gesangsnoten, Akten, Fahnen etc. werden bis Ende Februar gesichtet und die absolut nötigen Unterlagen im Gemeindearchiv von Kaisten deponiert.

Das angenehmste für den Vorstand ist, jeweils Ende eines Vereinsjahres Geschenke für speziell geleistete Dienste an die Mitglieder verteilen zu können. Weil es das letzte Mal war, wurde jedem anwesenden und auch entschuldigten Mitglied ein kleines Präsent überreicht, als kleiner Dank für langjährige Vereinstreue. Auch der Präsident wurde vom Vorstand beschenkt.

Ein spezieller Dank gebührt den ehemaligen Sängern, den Behörden von Kaisten und Laufenburg, den Organen des Fricktalischen Sängerbundes, den Spendern, Gönnern und Freunden des Chores, die es überhaupt ermöglicht haben, dass der Verein über viele Jahre existieren konnte. Da keine Diskussion gewünscht wurde, konnte die GV beendet weden. (mgt)