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Nach Tötungsdelikt: neue Wirte für Restaurant beim Rathaus

  18.04.2026 Badisch Rheinfelden
Ende April soll das Restaurant beim Rathaus in Badisch Rheinfelden unter dem neuen Namen «La Vita» eröffnet werden. Foto: Valentin Zumsteg
Ende April soll das Restaurant beim Rathaus in Badisch Rheinfelden unter dem neuen Namen «La Vita» eröffnet werden. Foto: Valentin Zumsteg

Aus «La Piazzetta» wird «La Vita»

Im vergangenen Oktober ist der Wirt des Restaurants «La Piazzetta» beim Rathaus von Badisch Rheinfelden getötet worden. Jetzt hat die Stadt als Eigentümerin der Liegenschaft das Lokal neu an ein Wirte-Ehepaar ...

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