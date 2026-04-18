Nach Tötungsdelikt: neue Wirte für Restaurant beim Rathaus

Im vergangenen Oktober ist der Wirt des Restaurants «La Piazzetta» beim Rathaus von Badisch Rheinfelden getötet worden. Jetzt hat die Stadt als Eigentümerin der Liegenschaft das Lokal neu an ein Wirte-Ehepaar ...

Aus «La Piazzetta» wird «La Vita»

Im vergangenen Oktober ist der Wirt des Restaurants «La Piazzetta» beim Rathaus von Badisch Rheinfelden getötet worden. Jetzt hat die Stadt als Eigentümerin der Liegenschaft das Lokal neu an ein Wirte-Ehepaar vermietet.

Valentin Zumsteg

Eine Tragödie hat sich im vergangenen Oktober in Badisch Rheinfelden ereignet. Der 50-jährige Wirt des Restaurants «La Piazzetta», das sich an zentraler Lage beim Rathaus befindet, ist an einem Montagmorgen tot aufgefunden worden. Er ist einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen. Einen Tag später konnte die Polizei einen 28-jährigen Tatverdächtigen verhaften, bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen Angestellten des Opfers (die NFZ berichtete). Mittlerweile ist der Mann angeklagt, wie deutsche Medien berichten.

«Erfahrene Gastronomen»

Das Gewaltverbrechen hat die Bevölkerung in der Region schockiert. Das beliebte Restaurant ist seither geschlossen. Doch jetzt zeichnet sich ein Neuanfang ab. Aufgrund des Todes des bisherigen Pächters hat die Stadt, welche Eigentümerin der Liegenschaft ist, Anfang Jahr die Verpachtung öffentlich neu ausgeschrieben. Im Hauptausschuss des Stadtparlaments wurde die Vergabe der Gaststätte schliesslich am 16. März beschlossen. Ende April eröffnet nun das ehemalige «La Piazzetta» unter neuer Führung und mit neuem Namen wieder. «Mit dem Ehepaar Ramadani konnten erfahrene Gastronomen für die Lokalität in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses gefunden werden», teilt die Stadt Badisch Rheinfelden mit. Elvedina und Nuri Ramadani führten bislang auf der Nordsee-Insel Föhr (D) erfolgreich ein Restaurant mit Pizzeria. «Mit der Übernahme des Gastronomiebetriebes in Rheinfelden erfüllen sich die Herzblut-Gastronomen einen Wunsch: ein ganzjährig geöffnetes Restaurant», heisst es weiter.

Neuanfang mit neuem Namen

«Nach vielen Jahren saisonaler Arbeit in Wyk auf der Insel Föhr haben wir uns bewusst für einen Neuanfang entschieden. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen», erklärt das Gastronomen-Paar laut Mitteilung. Die beiden wollen zukünftig italienische und mediterrane Küche anbieten. Besonders wichtig sind ihnen neben der familiären Atmosphäre, hochwertige, frische und hausgemachte Speisen. In Anlehnung an den Namen des bisherigen Betriebes auf Föhr soll das Restaurant in Badisch Rheinfelden «La Vita» heissen.

Bei der Stadt ist man froh, neue Pächter gefunden zu haben: «Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, so erfahrene Gastronomen zu gewinnen und wünsche dem Ehepaar Ramadani viel Erfolg in Rheinfelden», erklärt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.