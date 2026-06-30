Nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen

Vergangenen Freitag, kurz vor 5 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Wallbach ein. Eine zunächst unbekannte Täterschaft hatte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Vom ausgelösten ...

Vergangenen Freitag, kurz vor 5 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Wallbach ein. Eine zunächst unbekannte Täterschaft hatte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Vom ausgelösten Sicherheitssystem überrascht, flüchteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Deliktsgut.

Unmittelbar nach der Meldung leitete die Kantonspolizei Aargau eine grossangelegte Fahndung ein. Diese wurde über Kantons- und Landesgrenzen hinweg koordiniert und führte wenige Stunden später zur Festnahme mehrerer tatverdächtiger Personen durch die Polizei Basel-Landschaft. Bei der Anhaltung verletzten sich zwei Polizisten. Eine Ambulanz brachte sie zur Kontrolle ins Spital.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gang. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (mgt)