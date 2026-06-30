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Nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen

  30.06.2026 Wallbach

Vergangenen Freitag, kurz vor 5 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Einbruch in ein Waffengeschäft in Wallbach ein. Eine zunächst unbekannte Täterschaft hatte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Vom ausgelösten ...

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