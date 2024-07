Nach Diebstahl in Frick festgenommen

Mitten am Tag drangen zwei Männer in ein parkiertes Auto ein und entwendeten daraus eine Sonnenbrille. Auf der Fahndung nahm die Kantonspolizei die mutmasslichen Diebe fest.

Der Wagen war am Donnerstagmorgen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs Frick abgestellt. Ein Passant beobachtete gegen elf Uhr, wie sich zwei Unbekannte daran zu schaffen machten und die Türen öffneten. Wie sich zeigen sollte, waren diese zwar verschlossen gewesen. Weil aber ein Fenster einen Spalt weit offen gestanden hatte, war es gelungen, eingreifend die Türen zu entriegeln. Vom aufmerksamen Beobachter sofort verständigt rückte die Kantonspolizei Aargau mit mehreren Patrouillen an. Eine von ihnen sichtete in der Nähe des Tatortes zwei Männer, deren Aussehen dem gemeldeten Signalement entsprach. Bei näherer Kontrolle fanden die Polizisten bei ihnen eine Sonnenbrille, die später dem betroffenen Auto zugeordnet werden konnte.

Die Kantonspolizei nahm die beiden algerischen Asylbewerber im Alter von 21 und 30 Jahren für weitere Ermittlungen vorläufig fest. Beide sind einer ausserkantonalen Unterkunft zugewiesen.