Nach dem Croix de Coeur fasste sie sich ein Herz

Sensationelle Irina Lützelschwab: Schweizermeisterin Mountainbike-Marathon

Was für ein Triumph im Walliser Hochgebirge: Eine Woche nach dem eher enttäuschenden 13. Rang an der EM in Dänemark kürt sich Irina Lützelschwab aus Wallbach auf der Marathonstrecke von Verbier nach Grimentz zur Schweizermeisterin im Mountainbike-Marathon.

Christine Steck

Das «Grand Raid» ist der Klassiker im Mountainbike-Marathon-Wettkampfkalender. 1990 ins Leben gerufen, lockt das Hochgebirgsrennen im Wallis jedes Jahr mehr als 2000 Teilnehmende an den Start. Das Elitefeld der Damen – es waren vierzehn Bikerinnen gemeldet – startete frühmorgens in Verbier.

Zuerst zu zweit, dann solo

Irina Lützelschwab setzte sich am ersten Berg (Croix de Coeur) zusammen mit der italienischen Meisterin Claudia Pereti ab. Das Duo meisterte die ersten drei Stunden des Rennens gemeinsam, ehe Lützelschwab im langen Anstieg auf den Mandelon die Italienerin hinter sich liess und fortan auch die Abstände zu ihren Schweizer Kolleginnen kontinuierlich ausbaute. Das beeindruckte, denn mittlerweile war es nach Mittag und die Sonne leistete Dauerdienst, zudem musste die letzte steile Passage hoch auf den Pas de Lona mit stolzen 2700 Metern über Meer zu Fuss bewältigt werden. Und kaum oben, die Luft dünner, die Beine schwer, folgte nochmals ein letzter technisch anspruchsvoller Trail hinab ins Tal und Richtung Ziel in Grimentz.

Eine Cola zum grossen Finale

Damit über Stunden solche Extremleistungen vollbracht werden konnten, sorgten zehn offizielle Verpflegungsposten für weitere Energiereserven. Die Elitefahrerinnen und Elitefahrer vertrauten aber lieber eigenen Betreuern, welche persönliche Bidons und Gels abgaben. Zudem gönnt sich Irina Lützelschwab für den letzten Streckenabschnitt jeweils eine Cola. So standen für die spätere Siegerin vier Familienangehörige im Dauereinsatz und wachten über die schnelle und gewünschte Proviantabgabe. Nach 7:39:24 Stunden, 125 Kilometern und 5000 Höhenmetern (!) überquerte eine überglückliche Irina Lützelschwab die Ziellinie und liess sich als Schweizer Meisterin feiern. Der Zweitplatzierten Alessia Nay nahm sie vierzehn Minuten ab, weitere 24 Minuten später kam die Drittplatzierte Janina Wüst ins Ziel.

Nächster Halt: Italien

Mit dem starken Resultat hat Irina Lützelschwab auch den Test für die kommende Weltmeisterschaft 2025, die auf dieser Strecke stattfinden wird, erfolgreich gemeistert. Nach dem sehr anspruchsvollen alpinen Rennen bleibt wenig Zeit für die Regeneration, denn die 28-jährige Ausdauersportlerin konzentriert sich bereits auf den nächsten Wettkampf. Am Samstag, 31. August, steht das «Gravel Race La Monsterrato» in Italien auf dem Programm.