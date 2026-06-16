Nach 20 Jahren sagt Wittnau Ja

«Es ist ein Projekt für Generationen», sagte Vizeammann Niklaus Beck. «Eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde», sagte Frau Gemeindeammann Denise Schmid. Die Abstimmung über den Schulbauten-Kredit war mit ...

Der Schritt zur neuen Turnhalle ist gemacht – dank Vorfinanzierung

«Es ist ein Projekt für Generationen», sagte Vizeammann Niklaus Beck. «Eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde», sagte Frau Gemeindeammann Denise Schmid. Die Abstimmung über den Schulbauten-Kredit war mit Spannung erwartet worden.

Simone Rufli

«Nach jahrelanger Vorarbeit unter Einbezug aller Nutzer liegt es nun an uns allen, den Schritt in die Realisierung zu beschliessen», sagte Werner Müller, Präsident der «IG neue Turnhalle». Dann, um 21.30 Uhr, war es so weit, liess Denise Schmid die 236 Stimmberechtigten über den Verpflichtungskredit abstimmen; 12 Millionen Franken für die Modernisierung der Schulbauten und den Neubau der Turnhalle. Vereinzelte Voten dagegen hatte es gegeben, doch dann gingen 199 von 236 Händen hoch. Das absolute Mehr lag weit darunter bei 119 Stimmen. Das Quorum von 209 Ja-Stimmen wurde knapp verfehlt, der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Doch daran wollte an diesem Donnerstagabend niemand denken, zu gross waren Erleichterung und Freude über den Meilenstein.

Mit dem bewilligten Gesamtkredit von 12 Millionen Franken kann das Schulhaus (gebaut 1962, saniert 1990) für 2,57 Millionen Franken an die heutigen pädagogischen Bedürfnisse angepasst und können beim Kindergarten (errichtet anno 1990) für 1,13 Millionen Franken Licht, Akustik und Wärmeschutz verbessert werden. Vor allem aber, kann – zur Freude der zahlreich vertretenen turnenden und kulturellen Vereine – 20 Jahre nachdem das Thema zum ersten Mal zur Sprache kam, eine neue Turnhalle mit Zusatzräumen gebaut werden; Kostenpunkt für die Halle, konform zu den Vorgaben des Bundesamts für Sport (Baspo): 7,84 Millionen. Im Betrag enthalten ist der Abbruch der bestehenden Halle mit Baujahr 1962. Als Reserve wurden 460 000 Franken (4%) einkalkuliert. 4,9 Millionen Franken befinden sich bereits im Turnhallen-Vorfinanzierungstopf, geäufnet seit 2020.

Ohne Anhebung des Steuerfusses

«Die Investition ist hoch, aber aufgrund der Vorfinanzierung und Finanzplanung für die Gemeinde tragbar», versicherte Finanzchef Michel Schnarwiler bei seinem ersten Auftritt an einer Gemeindeversammlung seit der Wahl in den Gemeinderat. Vorgesehen sei, dass die Finanzierung ohne Anhebung des Steuerfusses erfolge; er soll bei 119 Prozent bleiben. Die Nettoverschuldung werde kurzfristig auf 4300 Franken pro Einwohner steigen, ab 2031 aber wieder sinken.

Im Jahr 2012 war der Projektierungskredit für den Bau einer neuen Halle noch abgelehnt worden, im Jahr 2019 wurde das Thema wieder aufgegriffen und an der Gemeindeversammlung vom November 2020 war die Bildung eines Fonds zur Vorfinanzierung beschlossen worden.

Genehmigt wurden auch eine Einbürgerung sowie die Jahresrechnung 2025 und der Rechenschaftsbericht. Der Verpflichtungskredit für das Projekt Langmatt-/Kehrstrasse war an der Winter-Gemeindeversammlung 2025 von den Stimmberechtigten zurückgewiesen worden. Im Januar 2026 trat der ausserordentliche Gemeinderat zurück. Der Gemeinderat habe das weitere Vorgehen beraten, so Denise Schmid. «Wir haben entschieden, das Projekt Langmatt-/Kehrstrasse im Hinblick auf die anstehenden Projekte im Jahr 2029 wieder aufzunehmen und zu prüfen.»

Zweiklassige Abteilungen?

Applaus gab es für ein Elternpaar, das sich unbeirrt für die Einführung von zweiklassigen Abteilungen in der Primarschule einsetzt. Wenn die vom Kanton zugesicherten Mittel für das Schuljahr 2026 / 2027 die Führung von sechs Klassen nicht abdeckten, so bleibe immer noch die Möglichkeit, die vorhandenen Ressourcen anders einzusetzen, so das Elternpaar, das vom Gemeinderat mehr Transparenz verlangte. Der Gemeinderat war mittels Überweisungsantrag aufgefordert worden, sich beim Kanton für zweiklassige Abteilungen einzusetzen.