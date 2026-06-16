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Nach 20 Jahren sagt Wittnau Ja

  16.06.2026 Wittnau
Die Tage dieser Turnhalle mit Baujahr 1962 sind gezählt. Foto: Simone Rufli
Die Tage dieser Turnhalle mit Baujahr 1962 sind gezählt. Foto: Simone Rufli

Der Schritt zur neuen Turnhalle ist gemacht – dank Vorfinanzierung

«Es ist ein Projekt für Generationen», sagte Vizeammann Niklaus Beck. «Eine Investition in die Zukunft unserer Gemeinde», sagte Frau Gemeindeammann Denise Schmid. Die Abstimmung über den Schulbauten-Kredit war mit ...

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