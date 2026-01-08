In Zeiningen gibt es kein Chorsingen auf Vereinsebene mehr. Nach 188 Jahren stolzer Vereinsgeschichte musste auch der Männerchor zur Kenntnis nehmen, dass seit der Jahrtausendwende in Zeiningen die Bereitschaft für das Chorsingen in einem Dorfverein abhandengekommen ist. Oft gehörte Frage: Was bringt es mir persönlich, vierstimmig zu üben für einen Geburtstag oder für ein Konzert im Dorf?

In den 90er-Jahren gab es in Zeiningen noch Konzerte mit jeweils vier einheimischen Chören, bis zu dreimal in einer proppenvollen Turnhalle aufgeführt. Daran beteiligt war immer der organisierende Männerchor mit über 40 Mitgliedern, ein Kirchenchor mit 27 Mitgliedern, ein mitreissender Jugendchor mit bis zu 40 Jugendlichen und der Schulhauschor «Brugglismatt Singers» mit rund 15 Sängerinnen und Sängern; nicht zu vergessen die eindrücklichen Kirchenkonzerte zusammen mit dem Männerchor Wegenstetten und natürlich die unzähligen Theateraufführungen, meist als grosse Fünf-Akter gespielte Stücke mit opulenten Bühnenbildern und musikalischen Einlagen. Leider lassen sich diese Zeiten nicht mehr zurückholen. «Es fragt sich einfach, ob Zeiningen dies wirklich als Verarmung empfindet, oder bloss wir aktiven Sänger.»

Der Männerchor hält diesbezüglich fest: «Im Fricktal stellen wir fest, dass insbesondere die erweiterte Region Frick diesem Trend zu widerstehen vermag. Man kann sogar ohne Übertreibung sagen, dass sich diese Region im Aargau geradezu zu einem Hotspot des Chorwesens entwickelt hat, und zwar in allen Sparten der Chorkultur. Wir Zeininger, welche immer noch Freude am gemeinsamen Singen haben, haben uns schon vor einigen Jahren mit den Kollegen aus Obermumpf zusammengetan. Dass dieses relativ kleine Dorf neben allen traditionellen, sehr aktiven Vereinen selbst drei Gesangsvereine halten kann, beeindruckt und motiviert uns zum Mitmachen.»

«Die geschätzten Obermumpfer Kollegen»

Bei der Vereinsauflösung des Männerchors Zeiningen blieb ein mittlerer Betrag von rund 12 000 Franken zum Verteilen übrig. «Den grössten Teil überwiesen wir an unsere geschätzten Obermumpfer Kollegen. Ein stattlicher Beitrag ging an die Musikschule Unteres Fricktal zur Förderung eines Kinderchorprojektes im Wegenstettertal, einen Zustupf erhielt der Regenbogenchor, den Rest die Gemeinde Zeiningen, ebenfalls zur Unterstützung eines Chorprojektes.» Zusätzlich übergab der Männerchor ein konzerttaugliches Klavier in die Obhut der Musikschule. «So hoffen wir, einen kleinen Anstoss für ein Neues Chorsingen im Wegenstettertal geben zu können.» (mgt)