Frage: Meine Frau und ich wohnen seit 11 Jahren in derselben Mietwohnung. Nachdem unserer Kinder ausgezogen sind, möchten wir einen neuen Anstrich der Wände. Unser Vermieter will jedoch davon nichts wissen, der Anstrich sei noch in Ordnung. Ein Freund hat mir nun gesagt, der ...