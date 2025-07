Mutmasslicher Kupferdieb auf frischer Tat festgenommen

Die Kantonspolizei hat am Sonntagabend einen verdächtigen Mann festgenommen, der auf einem Gewerbeareal in Lenzburg mutmasslich Kupferkabel stehlen wollte. Ein Hinweis einer Drittperson führte zum raschen Zugriff.

Am Sonntag, kurz nach 18.30 Uhr, meldete eine Drittperson, dass sich auf einem Gewerbeareal in Lenzburg eine Person an Kabeln zu schaffen mache. Die Kantonspolizei Aargau leitete umgehend eine Fahndung ein. Mehrere Patrouillen, darunter auch Einsatzkräfte der Regionalpolizei Lenzburg, rückten aus. Die Polizei traf einen 46-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in der Schweiz in flagranti an. Er war daran, Kabel zu demontieren und mutmasslich zu stehlen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird sich vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten müssen.