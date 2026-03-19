Schule Sisseln: Mut tut gut – raus in die Manege!

Buntes Treiben im Klassenzimmer

Es ist grad richtig «Leben in der Bude» in der Schule Sisseln. Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse bereiten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrpersonen und Artistinnen des Circus Balloni auf die grosse Show von Freitagabend vor.

Janine Tschopp

«Wieso chasch du das?», fragt der Schüler, während Leona einen Trick mit dem Hula-Hoop-Ring zeigt. Sie antwortet: «Will ich viel güebt ha.» Zusammen mit zwei weiteren Artistinnen vom Circus Balloni ist Leona in dieser speziellen Zirkus-Projektwoche auf Besuch in der Schule Sisseln.

Viele kleine Artistinnen und Artisten

Eltern und viele fleissige Helfer und Helferinnen haben bereits letzten Samstag das grosse Zirkuszelt auf dem Schulareal aufgebaut. Seit

Montag sind alle Kinder (vom Kindergarten bis zur 6. Klasse) daran, sich gemeinsam mit ihren Lehr personen und den Artistinnen des Circus Balloni in zwölf Zirkusgruppen auf die grossen Shows von morgen Freitag vorzubereiten.

In altersdurchmischten Gruppen arbeiten die Kinder an ihren Nummern. In den Klassenzimmern, in der Turnhalle, auf dem Pausenplatz … überall trifft man kleine Artistinnen und Artisten, die in ihrer ausgewählten Zirkusgruppe (Jonglage, Akrobatik, Trapez, Zauberei, Clowns, Hula-Hoop, Fakir und vieles mehr) für ihre grossen Auftritte üben.

Spass für alle

«Es ist so schön, dass alle Kinder von der ganzen Schule beim Projekt dabei sind», sagt die Schulleiterin, Åsa Müller, im Gespräch mit der NFZ. Sie führt weiter aus: «Und die Projektwoche mit dem Circus Balloni passt ideal zu unserem Jahresmotto: Mut tut gut – raus in die Manege!»

Beim Besuch der NFZ merkt man, dass auch die Lehrpersonen und natürlich die Kinder von der Zirkuswoche sehr begeistert sind. «Es macht super Spass», sagt ein Mädchen, das daran ist, Kunststücke am Trapez zu üben. Am Montagnachmittag ging die Zeit beim Einstudieren der Nummern so schnell vorbei, dass weder die Kinder noch die Lehrpersonen realisierten, dass schon Schulschluss ist.

«Perlenmomente»

Daniela vom Circus Balloni war schon bei verschiedenen Projektwochen an Schulen dabei und meint: «Jede Zirkuswoche ist wieder anders.» Sie schwärmt: «Bei vielen Kindern werden in diesen Wochen ganz plötzlich neue Talente entdeckt. Das sind dann jeweils richtige ‹Perlenmomente›.»

So trainieren die Kinder während der ganzen Woche richtig viel und treffen alle Vorbereitungen für die Abschlussvorstellung. Dann endlich kommt der grosse Moment, an welchem sie ihre Kunststücke ihren Eltern, Grosseltern, Freunden, Gotti, Götti und dem ganzen begeisterten Publikum zeigen dürfen.

Die Abschlussvorstellung präsentieren die Kinder der Schule Sisseln am Freitag, 20. März, um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Alle sind herzlich ins Zelt des Circus Balloni beim Schulhausplatz eingeladen. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse.