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Muss ich Überstunden «abbauen»?

  21.07.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Seit Anfang Jahr arbeite ich wegen grosser Aufträge deutlich mehr als vereinbart. Nun sagt mein Chef, ich müsse die angesammelten Stunden bis Ende Jahr mit Freizeit kompensieren – sonst seien sie weg. Darf er das tatsächlich anordnen?

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