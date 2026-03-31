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Musik verbindet Generationen

  31.03.2026 Herznach-Ueken
Die drei Geehrten genehmigten sich einen Schluck. Foto: Vreni Weber
Die drei Geehrten genehmigten sich einen Schluck. Foto: Vreni Weber

Jahreskonzert der MG Herznach-Ueken

Weltweit verbindet wohl niemand so perfekt mehrere Generationen miteinander wie die Musik. Ihr spielt es keine Rolle, welcher Generation man angehört. Musik wächst mit den Menschen. Sie wird weitergegeben, neu interpretiert und erfreut immer ...

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