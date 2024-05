Musik des hohen Mittelalters

Konzert in Herznach

Das Ensemble Dragma unter der Leitung von Agnieszka Budzin’ ska-Bennett spielt am Samstag, 15 Juni, um 17 Uhr, mittelalterliche Lieder in der Katholischen Kirch in Herznach.

Ein vom Flammenmeer gerettetes Manuskript? Internationaler Kulturaustausch im Spätmittelalter? Das liest sich wie die Schlagzeilen einer aktuellen Tageszeitung, ist aber die Basis des Projekts «Kras». Im Zentrum steht das polnische Manuskript Kras. Knapp dem Feuer im zweiten Weltkrieg entronnen, zählt es heute zu den wichtigsten musikalischen Schätzen der Warschauer Nationalbibliothek. Es enthält über 40 Musikstücke aus ganz Europa und zeugt von einer kulturellen Blütezeit Polens im Spätmittelalter. Das Ensemble Dragma unter der Leitung von Agnieszka Budzin’ ska-Bennett, der langjährigen Chorleiterin in Zeihen und Herznach, bringt diese bezaubernde Musik des Spätmittelalters im Rahmen einer schweizweiten Tournee in zwei Programmen auf die Bühne.

Im Programm «Laus Cracoviae» erklingen virtuose Instrumentalstücke und Hoflieder zum Lob des polnischen Königshauses. Zentral sind die Werke von Nicolaus de Radom (Mikołaj z Radomia), dem berühmtesten polnischen Komponisten der Zeit, der in seinen Stücken die mächtige Jagiellonen-Dynastie rühmt. In Liedern über die goldene Stadt Krakau, Königssitz der Jagiel lonen-Dynastie, wird das Leben dieser mittelalterlichen Stadt beschrieben. Weitere Werke zeichnen die politischen Triumphe der Machthaber nach, in Liedern zur Geburt königlicher Thronfolger wird innegehalten und über den frisch geborenen Säugling ref lektiert. Ergänzt werden diese prachtvollen Loblieber mit auch in Kras 52 erhaltenen internationalen Kompositionen aus der 15. Jahrhundert (von Estienne Grossin und Johannes Ciconia), die den internationalen Status der Stadt und den lebendigen Kulturaustausch zwischen dem Krakauer Hof und andere Zentren Europas zeigen.

Das Ensemble Dragma vereint hochkarätige Spezialisten für die Musik des Mittelalters und der Renaissance. Seit 2012 hat das Ensemble vier interdisziplinäre Programme entworfen und zwei CDs publiziert, die international auf grosse Resonanz stiessen. Nach Konzerten in ganz Europa tourt das Ensemble 2023/24 mit zwei neuen Programmen «Kras» durch die Schweiz. (mgt)