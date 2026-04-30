Musik aus dem Norden

Die MG Hornussen nahm am vergangenen Wochenende das Publikum am Jahreskonzert mit auf eine «Musikalische Reise in den Norden». Die Turnhalle Hornussen war grösstenteils besetzt, als die Musikgesellschaft Hornussen Böztal nach den Begrüssungsworten von Ansager Christoph Kobel mit dem Hit der schwedischen Gruppe Europe «Final Countdown» startete. Es folgten die Stücke «Stal Himmel», «Take on me» von A-ha und «Bohemian Rhapsody» von Queen. Anschliessend führte die MGH mit «Novita» in die Pause zur grossen Konzerttombola und dem feinen kulinarischen Angebot.

Mit «Pippi» als Dirigentin und dem Stück «Pippi Langstrumpf» eröffnete die MG Hornussen den zweiten Konzertteil. Nach dem originellen Auftritt von Dirigent Ruedi Obrist und der MGH folgte mit «Tribute to Roxette» das nächste Stück aus Schweden vom bekannten Pop-Duo Roxette. Neben den sehr originellen Ansagen von Christoph Kobel wurde das Konzert auch von lustigen Filmsequenzen der Musikerinnen und Musiker aufgeheitert.

Beim Stück «Über sieben Brücken» von Peter Maffay hatten der Posaunist Andy Aeschbacher und der Saxophonist Reto Bühler ein umjubeltes Solo. Mit «The Wellerman comes» und «Bye Bye President» endete der offizielle Teil. Doch natürlich entliessen die begeisterten Gäste die MG nicht ohne Zugaben. «Rössli Schottisch» und «Celtic Crest» folgten.

Zum Schluss bedankte sich der Musikpräsident Gottfried Herzog herzlich beim Dirigenten Ruedi Obrist, dem es mit grosser Begeisterung gelungen ist, mit der MG Hornussen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzertprogramm aufzuführen. Ein Dank ging auch an Christoph Kobel, der mit seiner witzigen und kreativen Ansage das Konzert umrahmte. Auch ein herzliches Dankeschön ging an die Bühnenmeister Christian Herzog und Adrian Boutelier, welche auch für die super Filmsequenzen verantwortlich waren. (mgt)