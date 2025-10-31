Musig, Röschti und Nationalrat als Tambour

Am letzten Oktobersonntag organisierte die Musikgesellschaft Hornussen Böztal zum 16. Mal ihr gemütliches Herbstfest. Das Herbstfest wurde traditionsgemäss durch den organisierenden Verein, die ...

Stimmungsvolles Herbstfest der Musikgesellschaft Hornussen Böztal

Am letzten Oktobersonntag organisierte die Musikgesellschaft Hornussen Böztal zum 16. Mal ihr gemütliches Herbstfest. Das Herbstfest wurde traditionsgemäss durch den organisierenden Verein, die Musikgesellschaft Hornussen Böztal eröffnet. Die Musikanten wurden dabei von Nationalrat Christoph Riner als Tambour unterstützt. Christoph Riner, der ein regelmässiger Gast vom Hornusser Herbstfest ist, hat zusammen mit der Musik einige Stücke vorbereitet. Christoph Riner und die Hornusser Musikanten boten den bereits zahlreich erschienenen Festbesuchern ein begeistertes Startkonzert zum Herbstfest 2025.

Parallel zum Start der musikalischen Darbietungen wurde der grosse Röstibalken eröffnet. Den vielfältigen Rösti-Kreationen konnte man einmal mehr nicht widerstehen. Die Festbesucher hatten auch die die Möglichkeit, bei der Tombola schöne Preise zu gewinnen und sich beim Dessertbuffet zu verköstigen. Am frühen Nachmittag traten die «Argovia-Musikanten» aus Hornussen auf. Mit ihrem vielseitigen Konzert vermochte die Blaskapelle das Publikum weiter zu begeistern. Nach dem stimmungsvollen Auftritt der «Argovia-Musikanten» folgte die «Dorfmusik Bachenbülach». Danach folgte zum Abschluss die «Blaskapelle Kronjanka». Die Berner Blaskapelle aus Rubigen verzückte das Publikum mit ihren stimmungsvollen Stücken. Mit einigen Zugaben schlossen die Berner die musikalische Unterhaltung des Herbstfestes 2025 ab.

Die Musikgesellschaft Hornussen Böztal freut sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen in Hornussen im nächsten Jahr. (mgt)