Mumpfs Pontoniere glänzten auf der Aare

Am Wochenende vom 2. und 3. Mai fand in Brugg ein Wettkampf der besonderen Art statt: Die Pontoniere und die Wasserfahrer gingen «gemeinsam» auf Kranzjagd. Die Pontoniere Brugg führten mit dem ...

Die Liebe zum Rhein und zum Pontoniersport ist in Mumpf tief verwurzelt

Am Wochenende vom 2. und 3. Mai fand in Brugg ein Wettkampf der besonderen Art statt: Die Pontoniere und die Wasserfahrer gingen «gemeinsam» auf Kranzjagd. Die Pontoniere Brugg führten mit dem Wasserfahrverein Rupperswil ein Wettfahren durch, bei dem beide Parcours befahren werden konnten – ein kameradschaftlicher Riesenerfolg!

Die Pontoniere aus Mumpf, die sich seit Ende März im intensiven Trainingsaufbau befinden, nutzten die Chance zum Kräftemessen. Wie sich herausstellen sollte, sind die Mumpfer bereits in einer beachtlichen Frühform.

Die Freude stand allen ins Gesicht geschrieben: Endlich wieder auf dem Wasser, endlich wieder das Messen mit anderen Vereinen. Diese positive Energie wurde eins zu eins ins Schiff übertragen, und die Mumpfer lieferten eine starke Teamleistung ab.

«Armada» der Jüngsten schlägt zu

Am Sonntag schlug dann die Stunde der Jüngsten – und das machte so richtig Freude. Das Leiterteam um Arne Berger kann stolz auf eine beachtliche «Armada» von Jungfahrern zählen. In Zeiten, in denen viele Vereine über Nachwuchsschwund klagen, können die Mumpfer auf eine grosse Truppe von Jungfahrern zählen. Es ist ein Highlight, schon im Training zu beobachten, mit welcher Begeisterung und welchem Engagement die zum Teil noch nicht einmal Zehnjährigen ans Werk gehen.

Ein Dorf mit einer solch tiefen Verbindung zum Rhein kann stolz sein, wenn die Jungen diese Tradition weiterführen. Dass viele der Nachwuchsfahrer bereits die nächste Generation aktiver Pontonier-Familien bilden, zeigt, wie tief der Sport im Dorf verwurzelt ist.

Glanzleistungen in der Kategorie 1

Dass im Training nicht nur gelacht, sondern auch hart gearbeitet wird, bewiesen die Resultate der Jüngsten (Kategorie 1) auf der anspruchsvollen Aare in Brugg. Die Mumpfer Youngsters zeigten der Konkurrenz, dass mit ihnen in dieser Saison definitiv zu rechnen ist: Auf dem 4. Platz Levin Weiersmüller (2015) und Lenny Weiersmüller (2015) – dicht auf den Fersen auf dem 11. Platz Leon Weiersmüller (2013) und Sven Weiersmüller (2015), direkt gefolgt auf dem 12. Platz von Severin Winter (2015) sowie Jannis Weiersmüller (2017). In der Kategorie 3 rockten Lars Güntert mit Simon Kiefer; sie fuhren auf den starken 5. Rang. Bei den Aktiven glänzten die «Senioren» Stefan Sacher mit Urs Stocker als 3.-Platzierte, und diverse weitere Schiffe konnten sich den begehrten Kranz anhängen lassen.

Diese Resultate sind der beste Beweis dafür, dass in Mumpf die Mischung aus Spass, Tradition und sportlichem Ehrgeiz perfekt stimmt. Mit dieser Frühform im Rücken blicken die Mumpfer Pontoniere voller Vorfreude auf die kommenden Wettkämpfe. Eines ist sicher: Wenn diese jungen Talente so weitermachen, wird man in dieser Saison noch viel vom «Mumpfer Nachwuchs-Express» hören.

Wer auch gerne mal das Erlebnis «Pontonier» erleben möchte, kann gerne mal spontan am Dienstag oder Freitag jeweils ab 18 Uhr am Rhein unterhalb der Kirche in Mumpf, reinschnuppern – Arne Berger und sein Team würden sich freuen. Weitere Infos zum Verein findet man auf www.pfv-mumpf.ch. (pj/)