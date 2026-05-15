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Mumpfs Pontoniere glänzten auf der Aare

  15.05.2026 Mumpf, Sport
Mit berechtigtem Stolz auf ihre Leistungen präsentieren sich die erfolgreichen Mumpfer Pontoniere. Foto: zVg
Mit berechtigtem Stolz auf ihre Leistungen präsentieren sich die erfolgreichen Mumpfer Pontoniere. Foto: zVg

Die Liebe zum Rhein und zum Pontoniersport ist in Mumpf tief verwurzelt

Am Wochenende vom 2. und 3. Mai fand in Brugg ein Wettkampf der besonderen Art statt: Die Pontoniere und die Wasserfahrer gingen «gemeinsam» auf Kranzjagd. Die Pontoniere Brugg führten mit dem ...

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