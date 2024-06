Mumpf mit erfreulicher Jahresrechnung

Der Souverän in Mumpf bekommt an der heutigen Einwohner-Gemeindeversammlung eine positive Jahresrechnung 2023 vorgelegt. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 740 000 Franken ab. Das ist deutlich besser als budgetiert (knapp 257 000 Franken). «Gegenüber Mehrausgaben für die neue IT, den Strassenbereich und ausserplanmässigen Abschreibungen konnten erhebliche Minderausgaben in den Bereichen Feuerwehr, Bildung und Soziales verbucht werden», heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. «Zudem fielen deutliche Mehreinnahmen im Forstbetrieb, bei den Steuern und beim Finanzertrag an.» Allein bei den Einkommens- und Vermögenssteuern konnte das Budget um rund 290 000 Franken übertroffen werden, und die Aktiensteuern fielen um rund 52 000 Franken höher aus.

Kreditabrechnung Rheinuferweg

Insgesamt bekommen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine schlanke Traktandenliste vorgelegt. Kreditbegehren stehen keine zur Debatte, die Versammlung befindet hingegen über eine Kreditabrechnung für die Aufwertungsmassnahmen am Rheinuferweg. Ursprünglich mit einem Bruttokredit in Höhe von 500 000 Franken veranschlagt, beträgt die Überschreitung knapp 7400 Franken. Die Nettoinvestitionen für die Gemeinde nach Abzug von Fördergeldern beläuft sich auf rund 370 000 Franken. Die Mumpfer Gemeindeversammlung von heute Donnerstagabend beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Mehrzweckanlage Burgmatt. (rw)