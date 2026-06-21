Mumpf lässt die Sonne ran

Gemäss einer Studie würden sich die Dachflächen von Mehrzweckanlage und Kindergarten für die Produktion von Solarstrom eignen. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt 250 000 Franken.

Gemeinde plant weitere Photovoltaik-Anlagen

Gemäss einer Studie würden sich die Dachflächen von Mehrzweckanlage und Kindergarten für die Produktion von Solarstrom eignen. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt 250 000 Franken.

Ronny Wittenwiler

Die erste gemeindeeigene Photovoltaik-Anlage liess Mumpf beim Schulhaus «Kapf» im Zuge einer Sanierung installieren. «Seit ihrer Inbetriebnahme zeigen die Ergebnisse, dass der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen sowohl finanziell als auch ökologisch sinnvoll ist», hält der Gemeinderat Mumpf in der Botschaft zur Gemeindeversammlung fest. Die Erkenntnisse basieren auf einer Auftragsstudie, aus der zudem hervorgeht, dass sich insbesondere die Dachf lächen der Mehrzweckanlage «Burgmatt» sowie des Kindergartens «Graubühl» (Sattel- und Flachdach) für die Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen eignen würden. Im Argumentarium für das Geschäft, das dem Souverän vorgelegt wird, heisst es ausserdem: «Seit dem Jahr 2022, insbesondere infolge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges, sind die Strom- und Energiekosten deutlich gestiegen und belasten damit auch die Gemeindefinanzen unmittelbar.» Die Produktion von Elektrizität und deren unmittelbare Nutzung würden dagegen die Gemeinde finanziell entlasten.

Zwei Bruttokredite

Für die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Mehrzweckanlage «Burgmatt» (inklusive Batteriespeicher und Absturzsicherung) beantragt der Gemeinderat nun einen Verpf lichtungskredit über rund 107 000 Franken. Für das Pendant auf dem Kindergartengebäude «Graubühl» ist ein Kredit von rund 143 000 Franken vorgesehen. Dabei handelt es sich um Bruttokredite – gemäss Botschaft belaufen sich Förderbeiträge für die beiden Anlagen auf knapp 35 000 Franken.

Auf Basis der aktuellen Elektrizitäts- und Vergütungspreise würden sich die Nettoinvestitionen für die beiden geplanten Anlagen innerhalb von 13 Jahren amortisieren.

Erfreuliche Jahresrechnung

Die Rechnung schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Anstelle eines Ertragsüberschusses von rund 155 000 Franken wird ein Überschuss von knapp 862 000 Franken verbucht. Das Ergebnis fällt so rund 707 000 Franken besser aus als budgetiert. Mehrausgaben, etwa im Gesundheitswesen, für Soziales und für ausserplanmässige Abschreibungen, stehen erhebliche Minderausgaben (Feuerwehr, Bildung und Friedhof) gegenüber. Auf Ertragsseite wurden deutlich höhere Einnahmen bei ordentlichen Steuern, Quellen- und Aktiensteuern verbucht.

Die Einwohner-Gemeindeversammlung in Mumpf findet am 25. Juni, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal der Mehrzweckanlage «Burgmatt» statt.