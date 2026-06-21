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Mumpf lässt die Sonne ran

  21.06.2026 Mumpf
Die Mehrzweckanlage Burgmatt (Hinteransicht). Foto: Ronny Wittenwiler
Die Mehrzweckanlage Burgmatt (Hinteransicht). Foto: Ronny Wittenwiler

Gemeinde plant weitere Photovoltaik-Anlagen

Gemäss einer Studie würden sich die Dachflächen von Mehrzweckanlage und Kindergarten für die Produktion von Solarstrom eignen. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt 250 000 Franken.

Ronny Wittenwiler

Die erste ...

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