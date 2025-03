Mumpf: illegale Entsorgung von Gegenständen

«In letzter Zeit wurde vermehrt beobachtet, dass Gegenstände mit der Aufschrift ‹Gratis zum Mitnehmen› entlang von Strassen abgestellt werden», teilt die Gemeinde Mumpf mit. «Das Abstellen von Gegenständen auf öffentlichem Grund ist nicht erlaubt, auch wenn sie als ‹gratis› gekennzeichnet sind. Nicht abgeholte Gegenstände verschandeln das Ortsbild und können bei schlechtem Wetter zu Verschmutzungen führen.» Die Gemeinde weist daraufhin: Nicht mehr benötigte Gegenstände können während den offiziellen Sammlungen oder bei anderen Recyclingstellen in der Region entsorgt werden. Gut erhaltene Gegenstände können auch an karitative Einrichtungen oder Secondhand-Läden oder via Online-Plattformen oder Tauschbörsen sinnvoll weiter genutzt werden. (mgt/nfz)