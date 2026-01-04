Mumpf: Frontalkollision zwischen zwei Autos fordert fünf Leichtverletzte

Am Samstag, 3. Januar, gegen 20.50 Uhr fuhr ein VW Tiguan auf der Baslerstrasse von Mumpf in Richtung Stein. Gleichzeitig war ein VW Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es auf der Ausserortsstrecke zur Frontalkollision. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der VW Tiguan und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.



Die beiden Fahrzeuglenkenden sowie drei Mitfahrende im VW Golf erlitten leichte Verletzungen. Ambulanzen brachten sie in umliegende Spitäler. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Die Kantonspolizei Aargau klärt die Unfallursache ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Baslerstrasse nur eingeschränkt befahrbar. (mgt)