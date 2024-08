Die Gemeindeverwaltung hält in einer Mitteilung fest, dass an diversen Stellen am Rhein in Mumpf Blaualgen gesichtet wurden. Blaualgen kommen in stehenden und langsam fliessenden oder gestauten Gewässern vor.

Weitere Informationen und Empfehlungen fürs Schwimmen/ Baden sowie für Hundehalter und Hundehalterinnen seien auf der Webseite der Gemeinde Mumpf zu finden oder können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden, heisst es zudem. (mgt)

www.mumpf.ch