MÄRLI DER MG HERZNACH-UEKEN

Am vergangenen Samstag lud die Musikgesellschaft Herznach-Ueken zur Märlistunde ein. Was für eine Freude, dass viele Kinder mit ihren Eltern den Weg in den schön dekorierten Gemeindesaal gefunden haben. Rita Zimmerli las die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten, welche durch die Musikgesellschaft musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Abenteuer mit den vier tierischen Freunden durften die kleinen und grossen Besucher die Instrumente der MGHU näher kennen lernen und sogar ausprobieren. An der Sirup-Bar liess sich der Nachmittag ausklingen. Vielen Dank an alle Besucher, für die MGHU war es ein gelungener Anlass, den sie sehr genossen. Nächste Auftritte wie immer unter www.mghu.ch(mgt)