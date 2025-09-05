Märkte in der Innenstadt von Badisch Rheinfelden

Ab heute Freitag bis am Sonntag werden in Badisch Rheinfelden verschiedene Märkte geboten. Auch in diesem Jahr ist es gelungen, den «originalen Hamburger Fischmarkt auf Tour» für die Veranstaltung zu gewinnen. Neben dem Fischmarkt erwartet die Gäste der «Markt der ...

Ab heute Freitag bis am Sonntag werden in Badisch Rheinfelden verschiedene Märkte geboten. Auch in diesem Jahr ist es gelungen, den «originalen Hamburger Fischmarkt auf Tour» für die Veranstaltung zu gewinnen. Neben dem Fischmarkt erwartet die Gäste der «Markt der schönen Dinge» in der Innenstadt. Zahlreiche Stände bieten Textilien, Schmuck, Haushalts- und Geschenkartikel sowie kunsthandwerkliche Arbeiten an. Ergänzt wird das Angebot durch die einheimische Gastronomie, die zum gemütlichen Verweilen bei leckeren Speisen und Getränken einlädt. Zwischen Oberrheinplatz, Friedrichsplatz und Rathaus entsteht so ein lebendiges Markttreiben, das für die ganze Familie etwas bereithält. (mgt)