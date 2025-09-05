Immobilien
Märkte in der Innenstadt von Badisch Rheinfelden

  05.09.2025 Badisch Rheinfelden

Ab heute Freitag bis am Sonntag werden in Badisch Rheinfelden verschiedene Märkte geboten. Auch in diesem Jahr ist es gelungen, den «originalen Hamburger Fischmarkt auf Tour» für die Veranstaltung zu gewinnen. Neben dem Fischmarkt erwartet die Gäste der «Markt der ...

