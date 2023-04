Motorradfahrer mit 152 km/h gemessen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle erfasste die Kantonspolizei am Ostersonntag ausserhalb von Schöftland einen Motorradfahrer mit 152 km/h. Wie er mussten bei weiteren Kontrollen mehrere Lenker ihren Führerausweis abgeben.

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Ostersonntag an der Böhlerstrasse bei Schöftland eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser bei Motorradfahrern beliebten Bergstrecke gelten 80 km/h als Höchstgeschwindigkeit. Kurz nach elf Uhr erfasste das Messgerät einen Motorradfahrer, der mit 152 km/h in Richtung Dorf fuhr. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 67 km/h. Die Polizei stoppte die Sportmaschine, welche von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Da mit der überaus hohen Geschwindigkeit der sogenannte Raserartikel erfüllt war, eröffnete die eingeschaltete Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung und beschlagnahmte das Motorrad. Die Kantonspolizei verzeigte den Lenker und nahm ihm den Führerausweis ab.

Ebenfalls am Sonntagmorgen führte die Kantonspolizei im Hardwald bei Eiken eine Lasermessung durch. Dort stoppte sie einen Automobilisten mit 125 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h. Nach der Verzeigung vor Ort musste er seinen Führerausweis abgeben. Einstweilen weiterfahren durften zwei Motorradfahrer, die auch am Sonntagmorgen am Benken bei Oberhof gleichzeitig mit 117 km/h gemessen wurden. Gleiches gilt für eine Motorradfahrerin, die auf der Mutschellenstrasse bei Zufikon mit 118 km/h vom Laser erfasst wurde. Allen dreien droht der spätere Führerausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt. Bereits am Samstag hatte die Kantonspolizei im Boowald bei Vordemwald sowie am Bözberg je eine Laserkontrolle durchgeführt. Auf diesen Ausserortsstrecken hatte sie drei Automobilisten mit 122, 123 und 140 km/h gemessen. Alle drei mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben.