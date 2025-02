Möhlin: Nach Einbrüchen und Diebstählen verhaftet

Unbekannte Täter verübten in der Nacht auf Montag verschiedene Einbrüche und Einschleichdiebstähle. Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit stellte anlässlich einer Fahndung zwei verdächtige Personen beim Bahnhof in Möhlin fest. Die Kantonspolizei prüft nun die Zusammenhänge zu den gemeldeten Straftaten. In der Nacht auf Montag verübte eine unbekannte Täterschaft in Möhlin diverse Einbrüche und Einschleichdiebstähle. Von einer Apotheke über unverschlossene Fahrzeuge bis hin zu Lebensmittelgeschäften wurden diverse Objekte durchsucht oder versucht, in sie einzudringen. Beim Feststellen der Delikte bot die Einsatzzentrale umgehend mehrere Patrouillen zwecks Fahndung auf. Eine Patrouille des Bundesamt Zoll und Grenzsicherheit stellte gegen 04.15 Uhr am Bahnhof Möhlin zwei verdächtige Personen fest. Die beiden jungen Männer trugen unter anderem Zigaretten, Münzgeld, Ladekabel und auch eine Tankkarte bei sich, welche auf eine Drittperson lautete und den beiden vermutlich nicht bekannt sein dürfte. Der 17-jährige Algerier und der 19-jährige Tunesier wurden vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf und prüft, zusammen mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau bzw. der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg, in welchem Zusammenhang die beiden jungen Männer zu den Einbrüchen stehen.