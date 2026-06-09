Mobile Fackel brennt Gas ab

Aufgrund von Wartungsarbeiten nutzt die Firma Evonik in Badisch Rheinfelden von heute Dienstag bis voraussichtlich am Samstag auf dem Werksgelände eine mobile industrielle Fackel. Sie ist in dieser Zeit tagsüber zwischen 7 Uhr und 19 Uhr in Betrieb und wird durch Personal ...

Aufgrund von Wartungsarbeiten nutzt die Firma Evonik in Badisch Rheinfelden von heute Dienstag bis voraussichtlich am Samstag auf dem Werksgelände eine mobile industrielle Fackel. Sie ist in dieser Zeit tagsüber zwischen 7 Uhr und 19 Uhr in Betrieb und wird durch Personal überwacht, wie die Firma mitteilt. «Die Fackel dient dazu, Reste von Ethan-Gas aus einer Anlage zu entfernen, um technische Arbeiten zu erledigen. Diese Art der Anlagen-Freistellung ist ein standardisierter Prozess in der chemischen Industrie, der von einer Fachfirma ausgeführt wird. Der Schritt stellt keine Gefährdung für die Bevölkerung oder die Umwelt dar. Über die Fackel verbrennen die Gas-Reste kontrolliert. Ethan-Gas wird als Kühlmedium verwendet», heisst es in einer Medienmitteilung.

Evonik habe die Massnahme mit dem Regierungspräsidium Freiburg (D) abgestimmt und auch die Polizei in Badisch Rheinfelden informiert. Die Fackel steht im Werksteil Süd in der Nähe des Werkszaunes auf der Rheinseite. Das Unternehmen hat entlang der angrenzenden Geländebereiche einen Sichtschutz aufgebaut, damit die Fackelflamme niemanden irritiert oder besorgte Anrufe bei Polizei und Feuerwehr auslöst. Je nach Windrichtung besteht die Möglichkeit, dass der Betrieb der Fackel in der direkten Nachbarschaft auch zu hören sein wird. «Evonik bittet um Entschuldigung, falls durch die Fackel Lärm entsteht, und versichert, diesen so gering wie möglich zu halten.» (mgt/nfz)