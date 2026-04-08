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Männerchorkonzert in Wittnau am 10. und 11. April

  08.04.2026 Wittnau
Beim Probeweekend. Foto: zVg
Beim Probeweekend. Foto: zVg

Unter dem Motto «Legendär» freuen sich die Sänger, dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Dies nach einem erfolgreichen Probenwochenende unter der Leitung der Dirigentin Monika Sturm-Schmid.

Der Chor freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (mgt)

Reservierungen bitte unter www.maennerchor-wittnau.ch oder telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr unter der Nummer 062 871 17 19.

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