Männerchorkonzert in Wittnau am 10. und 11. April

Männerchorkonzert in Wittnau am 10. und 11. April08.04.2026 Wittnau
Unter dem Motto «Legendär» freuen sich die Sänger, dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Dies nach einem erfolgreichen Probenwochenende unter der Leitung der Dirigentin Monika Sturm-Schmid.
Der Chor freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (mgt)
Reservierungen bitte unter www.maennerchor-wittnau.ch oder telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr unter der Nummer 062 871 17 19.
Unter dem Motto «Legendär» freuen sich die Sänger, dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Dies nach einem erfolgreichen Probenwochenende unter der Leitung der Dirigentin Monika Sturm-Schmid.
Der Chor freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (mgt)
Reservierungen bitte unter www.maennerchor-wittnau.ch oder telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr unter der Nummer 062 871 17 19.