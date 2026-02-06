Männerchor Wittnau lädt zum Konzert

Der Männerchor Sängerbund Wittnau befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die Konzerte am Freitag, 10. April, und Samstag, 11. April. Mit viel Engagement werden derzeit anspruchsvolle und wunderschöne Lieder eingeübt. Unter der engagierten Leitung von Monika Sturm ...

Der Männerchor Sängerbund Wittnau befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die Konzerte am Freitag, 10. April, und Samstag, 11. April. Mit viel Engagement werden derzeit anspruchsvolle und wunderschöne Lieder eingeübt. Unter der engagierten Leitung von Monika Sturm Schmid werden die Sänger mit grossem Fleiss auf die Konzerte vorbereitet. Mit einem spannenden und abwechslungsreichen Programm wird der Männerchor Wittnau das Publikum an zwei Konzertabenden begeistern. (mgt)