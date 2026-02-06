Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Männerchor Wittnau lädt zum Konzert

  06.02.2026 Wittnau

Der Männerchor Sängerbund Wittnau befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die Konzerte am Freitag, 10. April, und Samstag, 11. April. Mit viel Engagement werden derzeit anspruchsvolle und wunderschöne Lieder eingeübt. Unter der engagierten Leitung von Monika Sturm ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote