MÄNNERCHOR WITTNAU: KULTUR, NATUR, GENUSS IM SÜDTIROL

Die dreitägige Vereinsreise des Männerchors Wittnau führte kürzlich ins Südtirol. Über Flüela- und Ofenpass ging es nach Bozen zu einem geführten Stadtrundgang. Wir lernten die Mischung aus italienischer und österreichischer Kultur kennen und sangen hie und da ein Lied, so auch im Dom zu Maria Himmelfahrt. Am zweiten Tag, bei strahlendem Sonnenschein, besuchten wir den Apfelhof Pomaria in Kaltern, anschliessend fuhren wir entlang der malerischen Südtiroler Weinstrasse zu einer Weinverkostung mit einer traditionellen Bretteljause. Am dritten Morgen, auf der Heimreise durch die Brennerpass-Region, konnten wir die beeindruckende Berglandschaft des Tirols bewundern. Nach dem Mittagshalt in Landeck ging es via St. Gallen und Zürich zurück ins Fricktal. (mgt)