Männerchor Eiken bereiste das Dreiländer-Egg

Ende August gönnten sich die Männerchörler, ihre Partnerinnen und die treuen Helferinnen und Helfer eine wunderschöne Vereinsreise.

Diese führte die Reisegruppe kürzlich zu früher-Stunde über die Schweizer Grenze zum ersten Kaffee-Halt nach Fischingen. Im «Fünfschilling» stärkten sich alle mit Gipfeli und Getränken.

Bei herbstlichen Temperaturen liess sich die Reisegesellschaft durchs Markgräflerland chauffieren. Uwe, der Reiseleiter, wusste viel über die geografischen und geschichtlichen Begebenheiten zu berichten. Ein kniffliges Quiz über das Elsass verkürzte die Fahrt bis ins touristische Städtchen Eguisheim. Bei strahlendem Sonnenschein erkundete die frohe Schar das charmante und sehenswerte Städtchen, und alle wurden anschliessend mit einem typischen elsässischen Mittagessen verwöhnt.

Der nächste Halt galt der vielfältigen Stadt Breisach am Rhein. Während die eine Gruppe an einer interessanten Stadtbesichtigung auf dem Münsterberg und dessen Umgebung teilnahm, gönnten sich die anderen Reisenden in verschiedenen Gartenbeizen eine kleine Verpflegung. Die prächtige Landschaft mit dem Kaiserstuhl und den vielen Rebbergen hinterliess eindrückliche Bilder auf der Rückfahrt Richtung Basel. In Muttenz wurde ein letzter Halt gemacht, bevor es wieder nach Eiken ging. (mgt)