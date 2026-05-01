Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Münchwilen: schnelle Jugi-Kinder

  01.05.2026 Münchwilen
Mädchen aus W8 und W9 der Jugi Münchwilen – trotz unvollständiger Gruppe mit sichtbarer Freude. Foto: zVg
Mädchen aus W8 und W9 der Jugi Münchwilen – trotz unvollständiger Gruppe mit sichtbarer Freude. Foto: zVg

Am vergangenen Samstag, 25. April, nahm die Jugi Münchwilen mit 29 Kindern am «sch nä l l schte Fr ick ta ler» i n Münchwilen teil. Treffpunkt war um 11.45 Uhr auf dem Schulhausplatz. Bei perfektem Wetter herrschten ideale Bedingungen für einen gelungenen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote