Münchwilen: schnelle Jugi-Kinder

Am vergangenen Samstag, 25. April, nahm die Jugi Münchwilen mit 29 Kindern am «sch nä l l schte Fr ick ta ler» i n Münchwilen teil. Treffpunkt war um 11.45 Uhr auf dem Schulhausplatz. Bei perfektem Wetter herrschten ideale Bedingungen für einen gelungenen Wettkampftag. Nach einer kurzen Instruktion und einem gemeinsamen Einlaufen fiel um 12.30 Uhr der Startschuss. Von Beginn an zeigten alle Kinder grossen Einsatz, kämpften motiviert um jede Hundertstelsekunde und sorgten für einen sportlich erfolgreichen Nachmittag. Besonders hervorzuheben sind die starken Leistungen von Jana Birri (2. Platz, Kategorie W8), Joel Fricker (2. Platz, Kategorie M11) sowie von Leon Thommen (3. Platz, Kategorie M7) und Lio Vogel (3. Platz, Kategorie M11). Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder für ihren grossartigen Einsatz sowie an die Eltern für die wertvolle Unterstützung. Es macht richtig Freude und Stolz, mit so einer motivierten Gruppe unterwegs zu sein – ganz unabhängig von den erreichten Rängen. (mgt)