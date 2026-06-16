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Münchwilen sagt Ja zur Südspange

  16.06.2026 Münchwilen

Zur Einwohnergemeindeversammlung erschienen 44 Personen von insgesamt 596 Stimmberechtigten. Sie genehmigten alle beantragten Sachgeschäfte. Darunter auch die Kreditabrechnungen für die Sanierung ARA Bad Säckingen sowie für die Arealplanung Sisslerfeld. Für den Ausbau und ...

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