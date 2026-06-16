Münchwilen sagt Ja zur Südspange

Zur Einwohnergemeindeversammlung erschienen 44 Personen von insgesamt 596 Stimmberechtigten. Sie genehmigten alle beantragten Sachgeschäfte. Darunter auch die Kreditabrechnungen für die Sanierung ARA Bad Säckingen sowie für die Arealplanung Sisslerfeld. Für den Ausbau und ...

Zur Einwohnergemeindeversammlung erschienen 44 Personen von insgesamt 596 Stimmberechtigten. Sie genehmigten alle beantragten Sachgeschäfte. Darunter auch die Kreditabrechnungen für die Sanierung ARA Bad Säckingen sowie für die Arealplanung Sisslerfeld. Für den Ausbau und die Sanierung der Geuerenstrasse (Südspange ESP Sisslerfeld, Los 3) hiess die Versammlung 1,33 Millionen Franken gut. Zustimmung erhielt auch das Kreditbegehren in Höhe von 533 000 Franken für die periodische Wiederinstandstellung (PWI) von Flurwegen und Drainagen.

Unter Verschiedenem informierte Gemeindeammann Bruno Tüscher die Anwesenden über den Überweisungsantrag der letzten Einwohnergemeindeversammlung betreffend Einbürgerungen, welche in Zukunft direkt durch den Gemeinderat vorgenommen werden sollen. Gemeinderätin Åsa Müller stellte kurz die neue Schulleiterin Sandra Schwegler vor, welche ab neuem Schuljahr 2026/2027 die Nachfolge von Reto Kunz antreten wird. Vizeammann Fabian Bianchi orientierte die Versammlung über den Stand der Gesamtrevision Nutzungsplanung Münchwilen AG sowie das Bushaltehäuschen Dorfplatz.

Gemeinderat Patrick Geiger informierte unter anderem über das Variantenstudium Eikerweg, über die Bereiche Abwasser, Wasser und Energie. (mgt)