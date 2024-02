Die Singschule Eiken-Stein studiert dieses Jahr wieder ein weltliches Musical ein. «Mitternacht auf Schauerstein» heisst das Musical, welches von dem Gespenst Baltasar handelt, welches Angst vor dem Dunkeln hat. So versteckt er sich lieber in seiner hell erleuchteten Schlaf-Truhe, statt durch die Burg zu spuken. Aber zum Glück ist er nicht allein. Zusammen mit seinen Freunden macht er sich auf die Suche nach einem Mittel gegen die Angst. Doch nichts scheint bei Baltasar zu wirken. Vielleicht kann ihm ja Flora helfen, gerade ist er ihr zum ersten Mal begegnet. Alle Kinder aus dem Fricktal sind herzlich eingeladen, bei diesem Musical mitzumachen. Die Kinder im Alter von 4 bis12 Jahren proben jeden Freitag in der Schulzeit (ab dem 1. März) von 16.30 Uhr bis 17 Uhr unter der Leitung von Simone Küpfer (Kirchenmusikerin). Im Anschluss bastelt Saskia Singler-Kaiser (Erzieherin) mit den Kindern bis 17.30 Uhr.

Die Proben sowie die Aufführung finden im katholischen Pfarreizentrum in Stein (Schulstr. 5) statt. Die Aufführung findet am Freitag, 21. Juni, um 17.30 Uhr statt. (mgt)

Kinder, die Interesse haben, können bei Simone Küpfer angemeldet werden; Email: kuepfer.simone@gmail.com