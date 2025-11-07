Mitten im Leben – für alle Generationen

Bei der Wahl des Gemeindepräsidenten ist für mich nicht nur Erfahrung wichtig, sondern auch, dass jemand mitten im Leben steht und die Anliegen aller Generationen versteht. Genau das bringt ...

Zur Wahl um den Gemeindepräsidenten in Kaiseraugst.

Bei der Wahl des Gemeindepräsidenten ist für mich nicht nur Erfahrung wichtig, sondern auch, dass jemand mitten im Leben steht und die Anliegen aller Generationen versteht. Genau das bringt Oliver Jucker mit. Er ist integer, glaubwürdig und nah bei den Menschen. Wer ein Anliegen hat, findet bei ihm ein offenes Ohr – nicht nur im Wahlkampf, sondern jederzeit. Oliver Jucker nimmt die Sorgen und Bedürfnisse der Bevölkerung ernst und setzt sich mit Herz und Tatkraft für Kaiseraugst ein. Oft ist er nicht nur als Gast, sondern auch als Helfer hinter den Kulissen dabei – und das schätze ich sehr. Sein Engagement in der Feuerwehr, sein Einsatz für die Kultur, seine Arbeit als Unternehmer und die Unterstützung der Vereine zeigen: Oliver Jucker ist da, wenn es zählt – und das seit vielen Jahren. Ich finde, es zählen nicht nur Versprechen, sondern Taten. Und Oliver Jucker hat als Gemeinderat bereits vieles bewegt. Ob Fasnacht, Chilbi, Musical oder die Lange Nacht der Musik – er organisiert, hilft mit und trägt dazu bei, dass unser Dorf lebendig bleibt.

Mit seiner Firma in Kaiseraugst unterstützt er zudem regelmässig Vereine. Damit steht er wie kaum ein anderer für ein starkes, engagiertes Kaiseraugst. Politisch verkörpert er Werte wie Verantwortung, Ver- lässlichkeit und Nähe zur Bevölkerung – und wirkt über Parteigrenzen hinweg verbindend und offen. Wir brauchen jemanden an der Spitze, der unsere Gemeinde nicht nur heute führt, sondern auch in Zukunft Stabilität, Herz und Engagement garantiert. Oliver Jucker verbindet Erfahrung, Menschlichkeit und Zukunftsdenken – eine wertvolle Kombination, die Kaiseraugst guttut.

SANDRA SCHLERITZKO, KAISERAUGST