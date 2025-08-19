«Mitenand-Fürenand»: Minigolf

Morgen Mittwoch, 20. August, organisiert der Verein «MitenandFürenand» Zeiningen ein Minigolfspielen im Sportcenter Bustelbach. Treffpunkt mit dem eigenen Fahrzeug ist 16.30 Uhr beim alten Schulhaus Zeiningen. Der Eintritt ins Sportcenter wird vom Verein übernommen. Verpflegung auf eigene Rechnung im Restaurant. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann sich bei Maya Boss via Telefon 079 717 49 37 oder via majaboss@gmx.ch anmelden. Bei Regen kann der Anlass nicht stattfinden. (mgt)