MIT VOLLGAS IN DEN NACHMITTAG

Pensionäre aus Obermumpf waren zum gemütlichen Beisammensein mit einem feinen Menü eingeladen. Sieben Frauen bereiteten den Nachmittag in der liebevoll dekorierten Unterkirche vor. Zur Unterhaltung begeisterte «Valentin Vollgas» aus Dintikon alle Gäste mit seinem Charme und seinem talentierten Spiel auf dem Schwyzerörgeli. Nach dem ersten Teil seines Auftritts wurde das Dessert-Buffet eröffnet. Zum Abschluss spielte Valentin erneut auf und ermutigte die Anwesenden zum Mitsingen. Ein riesiger Applaus war ihm und seinen Eltern am Schluss des Programms sicher. So hat es das Team bestehend aus dem Christkatholischen Frauenverein und dem Verein «Zäme 4324» ein weiteres Mal geschafft, den Einwohnerinnen und Einwohnern aus Obermumpf einen unvergesslichen Nachmittag zu bieten. (mgt)