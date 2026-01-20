Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

MIT VOLLGAS IN DEN NACHMITTAG

  20.01.2026 Obermumpf
Foto: zVg
Foto: zVg

Pensionäre aus Obermumpf waren zum gemütlichen Beisammensein mit einem feinen Menü eingeladen. Sieben Frauen bereiteten den Nachmittag in der liebevoll dekorierten Unterkirche vor. Zur Unterhaltung begeisterte «Valentin Vollgas» aus Dintikon alle Gäste mit seinem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote