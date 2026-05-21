Mit viel Schwung

Mit einer Mischung aus traditionellen Märschen, emotionalen Walzern und modernen Welthits begeisterte die Musikgesellschaft Zeihen das Publikum in der fast voll besetzten Halle.

Jahreskonzert der MG Zeihen begeisterte

Mit einer Mischung aus traditionellen Märschen, emotionalen Walzern und modernen Welthits begeisterte die Musikgesellschaft Zeihen das Publikum in der fast voll besetzten Halle.

Nach der Eröffnung mit dem Marsch «Brass Parade» übernahm Christoph Riner das Wort. Dass der Verein einem aktiven Politiker freiwillig das Mikrofon für einen ganzen Abend anvertraute, kommentierte der Moderator im Laufe des Programmes selbst mit einem Augenzwinkern. Dennoch führte er kurzweilig und sachlich durch das Programm.

Der erste Teil bot eine Abwechslung aus traditionellen und modernen Titeln, darunter «Blessing», der «Herbstblüten-Walzer» und das Stück «Fame». Mit dem Marsch «In Harmonie vereint» und dem «Alsfeld March» verabschiedete sich der Verein in die Pause. Der zweite Teil begann mit «His Masters March». Es folgten die Stücke «Die besten Jahre» und «Heimatgfüehl». Nach den bekannten Pop-Klassikern «Oh, Pretty Woman» und «Livin‘ La Vida Loca» folgte der offizielle Abschluss des Konzerts.

Während die Musikgesellschaft das Stück «Dankeschön» spielte, richtete Vereinspräsidentin Claudia Eckert das Wort an die Anwesenden und bedankte sich bei allen Helfern und Sponsoren. Ein besonderes Highlight des Stückes war zudem das gekonnt vorgetragene Klarinetten-Solo von Erich Huwiler.

Das Publikum honorierte die Leistung der 16 Musiker unter der musikalische Leitung von Reto Weiss mit einem grossen Applaus. Nach mehreren Zugaben verabschiedete sich der Verein schliesslich von den Zuhörern. (ce/)