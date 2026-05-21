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Mit viel Schwung

  21.05.2026 Zeihen
Die MG Zeihen bot eine bunte Mischung an Melodien. Foto: zVg
Die MG Zeihen bot eine bunte Mischung an Melodien. Foto: zVg

Jahreskonzert der MG Zeihen begeisterte

Mit einer Mischung aus traditionellen Märschen, emotionalen Walzern und modernen Welthits begeisterte die Musikgesellschaft Zeihen das Publikum in der fast voll besetzten Halle.

Nach der Eröffnung mit dem Marsch «Brass ...

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