Mit Teamgeist zum Erfolg

Kurz nach der Ankunft in Seengen startete die Jugi Herznach zum ersten Wettkampfteil. Dabei trat das Vereinsgeräteturnen mit ihrer ...

Herznach überzeugt am Turnfest

Am vergangenen Sonntag startete die Jugi Herznach mit 89 Turnerinnen und Turnern am Turnfest in Seengen.

Kurz nach der Ankunft in Seengen startete die Jugi Herznach zum ersten Wettkampfteil. Dabei trat das Vereinsgeräteturnen mit ihrer Gerätekombination und ihrem Stufenbarrenprogramm an. Die restlichen Jugi-Kinder traten bei der Pendelstafette an. Im Anschluss mussten sich einige zügig umziehen, denn schon nach kurzer Zeit startete das Team Aerobic. Sie zeigten ihr Programm und hatten sichtlich Spass dabei. Und weiter ging es zum nächsten Wettkampf, dem Spieltest Allround und dem Hindernislauf. Auch im Kugelstossen gaben die Kinder ihr Bestes. Wer nicht im Einsatz war, feuerte seine «Gspändli» laut an und motivierte sie. Zum Schluss kam noch der dritte Wettkampfteil an die Reihe. «Bälleli»-Weitwurf und Weitsprung machten den Abschluss des Tages.

Zur Schlussfeier versammelten sich alle Turnerinnen und Turner und warteten gespannt auf die Rangverkündigung. Die Jugi Herznach hat im dreiteiligen Vereinswettkampf die Note 26,82 erzielt und landete auf dem 11. Platz. Im Einzelwettkampf konnte sich das Team Aerobic mit der Note 8,2 den 9. Rang sichern. (mgt)