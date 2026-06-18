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Mit Teamgeist zum Erfolg

  18.06.2026 Herznach-Ueken, Sport
89 Tuernerinnen und Turner waren im Einsatz. Foto: zVg
89 Tuernerinnen und Turner waren im Einsatz. Foto: zVg

Herznach überzeugt am Turnfest

Am vergangenen Sonntag startete die Jugi Herznach mit 89 Turnerinnen und Turnern am Turnfest in Seengen.

Kurz nach der Ankunft in Seengen startete die Jugi Herznach zum ersten Wettkampfteil. Dabei trat das Vereinsgeräteturnen mit ihrer ...

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