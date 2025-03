Mit Sieg in die Saison

STV Herznach bewies seine Klasse

Am vergangenen Freitag nahm eine aktive Männermannschaft des STV Herznach am Thurgauer Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf in Gachnang-Islikon teil. Innerhalb einer guten Stunde absolvierten die Athleten die Disziplinen Pendellauf, 3er-Hupf, Medizinballstossen und Steeple-Lauf mit starken Leistungen.

Gespannt warteten alle auf die Rangverkündigung – und erneut bewies der STV Herznach seine Klasse: In der Kategorie Männer Aktive sicherten sich Simon Hunziker, Marco Leimgruber, Severin Plattner, Yves Schmid, Nico Treyer und Gian Wälchli souverän den Sieg – wie bereits in den vergangenen Jahren. «Herzliche Gratulation zu diesem grossartigen Auftakt in die Wettkampfsaison 2025», so die Vereinsverantwortlichen. (mgt)