Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November Für das Amt als Gemeindepräsident stellen sich zwei Kandidaten vor. Während der eine sich auf sachliche Argumente stützt, will sich der andere mit zahlreichen Auftritten bei ...

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November

Für das Amt als Gemeindepräsident stellen sich zwei Kandidaten vor. Während der eine sich auf sachliche Argumente stützt, will sich der andere mit zahlreichen Auftritten bei verschiedenen Anlässen bei der Bevölkerung anbiedern. Überdies ist seine Partei (SP) schon mit dem Vize-Gemeindepräsidenten vertreten. Wenn nun die SP auch noch das Amt des Gemeindepräsidenten erhält, ist die Gefahr gross, dass politische Päckli geschlossen werden. Aus diesem Grunde juckt es mich nicht, Oliver Jucker zu wählen. Ich gebe meine Stimme Jean Frey, der mit Sachverstand für das Amt als Gemeindepräsident kandidiert.

HANS SCHNEIDER, PARTEILOS, KAISERAUGST