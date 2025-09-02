Immobilien
Mit Personenwagen Strassenbord hinuntergefahren

  02.09.2025 Densbüren
Das Fahrzeug kollidierte mit Bäumen und Gebüschen und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Foto: zVg
Am späten Sonntagabend, um zirka 22 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Automobilist mit einer 49-jährigen Beifahrerin auf der Staffeleggstrasse von Densbüren kommend in Richtung Passhöhe. In einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Audi neben die Fahrbahn, fuhr ein ...

