Mit Personenwagen Strassenbord hinuntergefahren

Am späten Sonntagabend, um zirka 22 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Automobilist mit einer 49-jährigen Beifahrerin auf der Staffeleggstrasse von Densbüren kommend in Richtung Passhöhe. In einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Audi neben die Fahrbahn, fuhr ein Strassenbord hinunter, kollidierte mit mehreren Bäumen und Gebüschen und kam schliesslich auf einer Wiese zum Stehen. Der Fahrer musste mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Am Audi entstand mittlerer Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Aus welchem Grund der Audi-Lenker in dieser leichten Linkskurve neben die Fahrbahn geriet, ist momentan noch unklar. Gemäss Drittpersonen fiel der Audi-Lenker vor dem Unfallereignis durch seine zügige Fahrweise auf. Der Führerausweis wurde dem 45-Jährigen zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. Im Einsatz standen Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Polizei Oberes Fricktal. Die Feuerwehr Densbüren-Asp war ebenfalls mit einem kleinen Aufgebot vor Ort. (mgt)