Mit liturgischen Gesängen ein Zeichen für den Frieden setzen

Im kürzlich erschienen Leserbrief von Andreas Burckhardt wird der Auftritt eines russisch-orthodoxen Chores in der röm.-kath. Kirche in Stein Ende Oktober kritisiert. Das Ensemble hat vor einigen Wochen angefragt, unsere Kirche für das Konzert nutzen zu dürfen. Wir haben dieser Anfrage zugestimmt. Diese liturgischen Gesänge sind ein kulturelles Erlebnis nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für alle Menschen aus unserer Region. Es ist ein guter Ansatz, Begegnungen zu ermöglichen, um einen respektvollen Umgang miteinander und den Frieden fördern zu können. Die vier Künstler distanzieren sich deutlich vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Volksensemble solidarisiert sich mit dem ukrainischen Volk und möchte mit dem Konzert ein Zeichen für den Frieden setzen. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Sänger bitten jedoch um Spenden, um die Tournee-Kosten zu decken. Mit den Spenden unterstützen sie ausserdem eine Einrichtung für ukrainische Flüchtlingskinder.

ROCCO LIBONATI, PRÄSIDENT RÖM.-KATH. KIRCHENPFLEGE STEIN