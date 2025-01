Mit Kontinuität ins neue Vereinsjahr

Generalversammlung Pontoniere Sisseln

35 Mitglieder der Pontoniere Sisseln trafen sich zur Generalversammlung, um die Vereinsgeschäfte sowie die sportlichen Ziele des anstehenden Jahrs zu diskutieren. Der Vorstand mit Präsident Manuel Kälin bleibt dem Verein in der bisherigen Zusammensetzung erhalten.

Unter den traktandierten Tagesgeschäften sorgte bei den Sissler Pontonieren vor allem das Thema Fischessen für viel Gesprächsstoff. Michael Jeitziner bot einen umfassenden Rückblick auf die Durchführung 2024 und gab einen Ausblick auf die kommende Durchführung. Dank der erfolgreichen und unfallfreien Durchführung 2024 müsse man nur an Stellschrauben drehen, so Jeitziner. Das Gesamtkonzept bleibe bestehen. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein tolles Fest an bester Lage freuen sowie auf harmonische Idylle mit erstklassiger Bewirtung und feinster Kulinarik.

Neuaufnahmen und Vorstand

Mit Joel Ammann, Petra Quidort und Leni Klask konnten erfreulicherweise gleich drei neue Aktivmitglieder in den Pontonierfahrverein aufgenommen werden. Sie wurden mit viel Applaus willkommen geheissen. Applaus gab es auch bei den Wahlen. Der gesamte Vorstand hatte sich wieder zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. Ebenfalls wieder in seinem Amt bestätigt wurde Präsident Manuel Kälin. Er freut sich auf ein herausforderndes Vereinsjahr mit dem eidgenössischen Pontonierwettfahren Ende Juni in Schmerikon als sportlichem Höhepunkt.

Neben dem eidg. Pontonierwettfahren und dem Fischessen bietet das aktive und abwechslungsreiche Vereinsleben auch 2025 viele weitere Höhepunkte. Unter anderem der beliebte Werbetag für Jung und Alt am 26. April, das inzwischen traditionelle Weihnachtsfenster am 5. Dezember oder die Organisation des Wettfahrens «JP1-Challenge», für welche sich die Sissler Sektion erfolgreich bewarb.

Zum Abschluss einer produktiven Generalversammlung ehrte Jérôme Wagner mit Melanie Maurer und Stefan Notz seine beiden treuen Wegbegleiter und Stellvertreter als Jungfahrleiter. Yannick Wagner wurde durch Michael Jeitziner für die Jahre als Küchenchef sowie Vreni Windisch und Markus Fischer ihrerseits von Manuel Kälin für ihre Vereinsverdienste (unter anderem Betreuung der jährlichen Tombola sowie Vermietung des Vereinshauses) gewürdigt. Mit Urs Savoldelli wurde ausserdem ein treuer Freund des Vereins geehrt, der diesem immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.

Winterausmarsch

Nur wenige Stunden nach Verlassen des Vereinshauses ging es für einige Pontoniere zum alljährlichen Winterausmarsch. Die durch Organisator Thomas Kälin gewählte Route führte um 10 Uhr morgens acht Wanderlustige von Sisseln via Kaisten nach Sulz. Dabei genoss der kleine Trupp auf dem rund 20 Kilometer langen Marsch ein feines Mittagessen auf dem Rütihof in Kaisten, ehe es in zwischenzeitlich eisiger Kälte Richtung Sulz ins «Milchhühsli» zum Abschluss und Zvieri ging. Den Heimweg traten die Pontoniere verdientermassen motorisiert, mit dem Bus und Zug, an. (mgt)

www.pontoniere-sisseln.ch