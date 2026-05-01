Erstkommunion in Kaisten

Bei strahlendem Sonnenschein haben am vergangenen Sonntag neun Kinder aus Kaisten, drei Kinder aus Sulz und ein Kind aus Laufenburg zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Für den Festgottesdienst wurde ein wunderbares Motto in den Mittelpunkt gestellt: «Mit Jesus ist kein Berg zu hoch.» Passend dazu trug Pater Solomon eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium vor, welche von der Kraft des Glaubens erzählt. Die Erstkommunionfeier wurde mit Liedern und Texten von den Kindern, Eltern und Grosseltern mitgestaltet. Für die musikalische Umrahmung während des Gottesdienstes sorgte die Band «silent way», bestehend aus Organist Leu und Gitarrist Olivito. Ein grosses Dankeschön an die «Dekogruppe» der Eltern, die die Kirche für diesen Anlass mit einem riesigen Berg aus Holz, kleinen Wanderfiguren, Wegweisern, Rucksäcken und Wanderschuhen geschmückt hatte. Man fühlte sich beim Eintreten gleich in das Thema und in eine Bergwelt versetzt. Ein herzliches Dankeschön auch an den Pfarreirat für den feinen Apéro sowie an die Musikgesellschaft Kaisten, die uns auf dem Weg zur Kirche und nach dem Gottesdienst musikalisch begleitet haben. (mgt)