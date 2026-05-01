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«Mit Jesus ist kein Berg zu hoch»

  01.05.2026 Kaisten
Pater Solomon Obasi, Katechetin Beatrice Olivito und Erstkommunionkinder. Foto: zVg
Pater Solomon Obasi, Katechetin Beatrice Olivito und Erstkommunionkinder. Foto: zVg

Erstkommunion in Kaisten

Bei strahlendem Sonnenschein haben am vergangenen Sonntag neun Kinder aus Kaisten, drei Kinder aus Sulz und ein Kind aus Laufenburg zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Für den Festgottesdienst wurde ein wunderbares Motto in den Mittelpunkt ...

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