Mit Herz und Verstand in den Stadtrat

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom 15. Juni. Mit Benjamin Steiger und Joël Lässer stellen sich zwei Top-Kandidaten für die bevorstehenden Stadtratswahlen zur Verfügung. Benjamin erlebte ich in der gemeinsamen Vorstandszeit der Stadtmusik ...

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen vom 15. Juni.

Mit Benjamin Steiger und Joël Lässer stellen sich zwei Top-Kandidaten für die bevorstehenden Stadtratswahlen zur Verfügung. Benjamin erlebte ich in der gemeinsamen Vorstandszeit der Stadtmusik Rheinfelden. Ihn zeichnet sein vielseitiges Können und lösungsorientiertes Handeln aus. Er schreckt nicht davor zurück, Bestehendes zu hinterfragen. Wer Benjamin kennt, weiss, dass er die Sachen anpacken und umsetzen kann. Mit seinem breiten Wissen, aus beruflichen Erfahrungen sowie als GPFK-Mitglied, bringt er einen grossen Mehrwert in das Stadtrats-Gremium. Als Familienvater und Ur-Rheinfelder kennt er zudem die Anliegen der Bürger- und Bürgerinnen. Dies trifft ebenfalls auf Joël zu. Als Vater eines Kindsgi-Gspänlis unserer Tochter und als Organisator der Kinderfasnacht durfte ich Joël kennen lernen. Sein umsichtiges Handeln, seine Kommunikationsfähigkeit, sowie sein beruflicher Background als Anwalt und Mediator sind ein grosses Plus für das wichtige Stadtrats-Amt. Gebt den beiden eure Stimme – für ein dynamisches, familienfreundliches und offenes Rheinfelden!

KATJA ZEINDLER, RHEINFELDEN