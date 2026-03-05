Immobilien
Mit Herz und Stimme im Kirchenchor Wallbach

  05.03.2026 Wallbach
Die Jubilarinnen: Christina Desax (links) für 25 Jahre, Rita Bussinger für 50 Jahre und Eva Thomann (rechts) für 40 Jahre singen im Kirchenchor. Foto: zVg
Zur Generalversammlung durfte die Präsidentin die Mitglieder des Kirchenchors, die Dirigentin Tanja Lindner sowie Gemeindeleiter Michael Lepke begrüssen. Der Jahresbericht liess nochmals das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und die Erinnerungen an die diversen Gottesdienste, die Chorreise und Festivitäten aufleben. Der Vorstand und die Präsidentin wurden bei den Wahlen einstimmig wieder gewählt. Eine besondere Aufmerksamkeit galt den Jubilarinnen für 25, 40 und 50 Jahre singen im Kirchenchor. Unter gros sem Applaus wurden die Blumen und die goldene bischöfliche Medaille «Fidei ac meritis» überreicht. Nach dem geschäftlichen Teil der Versammlung liess man den Abend bei einem feinen Nachtessen fröhlich ausklingen. (mgt)

