Mit Fahrzeug in den Rhein gefahren

  23.12.2025 Wallbach

Am Sonntagnachmittag meldeten Drittpersonen kurz nach 16 Uhr, dass ein Fahrzeug im Bereich der Römerwarte Stelli in Wallbach in den Rhein gefahren sei. Sofort wurden mehrere Polizeipatrouillen, die Feuerwehr mit dem Boot sowie ein Rettungswagen alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte ...

