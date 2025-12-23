Mit Fahrzeug in den Rhein gefahren

Am Sonntagnachmittag meldeten Drittpersonen kurz nach 16 Uhr, dass ein Fahrzeug im Bereich der Römerwarte Stelli in Wallbach in den Rhein gefahren sei. Sofort wurden mehrere Polizeipatrouillen, die Feuerwehr mit dem Boot sowie ein Rettungswagen alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte ...

Am Sonntagnachmittag meldeten Drittpersonen kurz nach 16 Uhr, dass ein Fahrzeug im Bereich der Römerwarte Stelli in Wallbach in den Rhein gefahren sei. Sofort wurden mehrere Polizeipatrouillen, die Feuerwehr mit dem Boot sowie ein Rettungswagen alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Fahrzeug bereits nicht mehr an der Wasseroberfläche sichtbar.

Die 38-jährige Lenkerin konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und befand sich bereits an Land. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Spital transportiert. Aus welchem Grund die Automobilistin mit ihrem Fahrzeug in den Rhein fuhr, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei. Das Fahrzeug konnte am Sonntagabend aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr geborgen werden. Die Bergung wurde am Montag fortgesetzt. (mgt)